Новая Tesla, которую не смогли сделать дешевой, разочаровала владельцев ржавчиной

Ранее электрический пикап Tesla Cybertruck представили официально. Электрокар не смогли сделать таким же дешевым, как обещали в момент дебюта концепта несколько лет назад. Но в машине нашли и другие проблемы – кузов из нержавеющей стали разочаровал качеством первых владельцев.

Детали стали известны Carscoops. Пользователи тематического форума поделились информацией (и даже фото) о том, что их новые Tesla Cybertruck покрываются ржавчиной через несколько дней после покупки.

Илон Маск обещал, что кузов, выполненный из нержавеющей стали, получился очень устойчивым. Тем не менее, даже в сервисных центрах Tesla знают о такой проблеме. У сотрудников существуют инструкции по борьбе с коррозией кузова. Однако ничего сделать с ней пока нельзя, ведь инструменты еще не появились. Владельцы машин должны подождать.

Ранее стало известно о других проблемах стального кузова Tesla Cybertruck. Этот материал очень дорого и трудно качественно обработать. В итоге кромки кузовных панелей оказались острыми, как нож – можно даже натереть морковь.

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