Почти как Tesla, но намного дешевле: новая Toyota полностью рассекречена

Новая Toyota bZ7 2026 модельного года рассекречена как современный электромобиль. Седан получился даже крупнее Tesla Model S, но намного дешевле. Электрокар показали на новых фото.

Про модель Toyota bZ7, которая отправится в продажу уже в 2025 году, рассказывает CarNewsChina. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику. Внешность почти не отличается от прошлогоднего макета.

Новый электромобиль Toyota получил силовую установку мощностью 280 л.с. и запас хода около 600 км. Цена Toyota bZ7 – от 28 000 долларов.

Электрический седан Toyota особенно интересен по той причине, что японский производитель довольно скептичен в отношении классических батарейных EV. Но все равно работает в этом направлении тоже.

Однако в последнее время динамика на рынке в отношении EV замедлилась, многие компании сокращают инвестиции в этот сегмент. На китайском рынке Toyota, как и другие зарубежные компании, сотрудничает с китайскими производителями, чтобы ограничить свои расходы.

