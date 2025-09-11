Новый Ford Focus будет совсем другим: что известно про недорогую модель

Знаменитая недорогая модель Ford Focus относится к тем, чье производство в Европе решили остановить. Таким образом история машины подошла к концу. Оказалось, ненадолго, ведь новый Focus, который будет совсем другим, уже разрабатывают.

Подробности стали известны Motor1. В руководстве компании ранее одобрили план оживления европейского подразделения после падения продаж. Восстановительный процесс сосредоточат вокруг новых машин.

До конца 2025 года линейку покинет Ford Focus. Но производитель готовит его преемника к 2027 году для европейского рынка. Ожидается компактный кроссовер с разными силовыми установками – бензин, гибрид, электро.

На данный момент не сообщается, стоит ли ждать преемников Ford Fiesta и Mondeo. Эти модели были самыми популярными на рынке, однако производитель выбрал неудачную стратегию перехода на электромобили.

Продажи электрических кроссоверов Ford Explorer и Capri на базе моделей VW не оправдали надежд. При этом европейские дилеры настаивают на том, что в линейке нужны не только электрокары – автомобили с ДВС доступнее и гораздо популярнее.

