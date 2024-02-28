Peugeot готовит недорогой семейный кроссовер: его показали изнутри. Фото

Новый семейный кроссовер Peugeot 5008 готовят к официальной премьере. До дебюта модели производитель понемногу раскрывает детали. Этот практичный недорогой автомобиль теперь показали изнутри и частично раскрыли интерьер машины.

В центре внимания на этот раз оказался салон Peugeot 5008, который показали на странице производителя в Instagram. Заметно современное оснащение, несколько мониторов и стильная комбинация отделочных материалов.

Новый Peugeot 5008 3 поколения дебютирует в августе 2024 года. Впервые в истории модели покупатели смогут приобрести полностью электрическую модификацию Peugeot E-5008. Известно, что в основе используется новый Peugeot 3008, а более крупный 5008 окажется его удлиненным вариантом с практичным 7-местным салоном.

Новый Peugeot 3008 3 поколения превратился в стильный купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. Так машина выглядит спортивнее. В свою очередь, новый 5008 сохранит более традиционный силуэт, чтобы предложить максимально вместительный интерьер.

Конечно, появится новая наружная светотехника и крупные воздухозаборники с хромированным декором. Однако большой семейный кроссовер Peugeot останется узнаваемым и органично впишется в обновленный модельный ряд.

Покупатели смогут купить Peugeot 5008 3 поколения в разных гибридных исполнениях. Электрические варианты предложат запас хода в диапазоне 400-700 км.

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