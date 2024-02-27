Первый недорогой кроссовер Alfa Romeo на базе Peugeot и Opel показали в сети

Новая Alfa Romeo Milano станет первым по-настоящему недорогим кроссовером итальянского бренда. Автомобиль на агрегатах Peugeot и Opel готовят к премьере. Новинку показали в сети в базовом исполнении.

Это самый маленький представитель сегмента от Alfa Romeo. Фактически, это измененный вариант кроссоверов других компаний, которые входят в состав концерна Stellantis. Подробности о модели сообщает Carscoops.

Имя новой модели – Alfa Romeo Milano – уже подтверждено официально. Хотя ранее сообщалось, что машину назовут Alfa Romeo Brennero – в честь одного из альпийских перевалов. Так же в свое время поступили и с кроссоверами Tonale и Stelvio.

Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo 2024 модельного года построят на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger. Покупателям предложат несколько силовых установок на выбор.

Гибрид Alfa Romeo Milano получит мощность 136 л.с. А электромобиль – 156 л.с. Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечит около 400 км запаса хода.

Новую Alfa Romeo Milano представят 10 апреля 2024 года в Милане, где история автопроизводителя началась в 1910 году.

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