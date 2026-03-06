Первое фото нового VW Golf MK9 раскрыло все подробности дизайна

Новый VW Golf MK9 – преемник знаменитого недорогого бестселлера. Автомобиль показали на первом фото. Несмотря на то, что его нельзя назвать информативным, оно раскрыло все подробности дизайна следующей машины.

Подробности стали известны Carscoops. Первое фото Volkswagen Golf 9 поколения производитель рассекретил официально. При этом детали не показали. Однако мы уже отчетливо видим основные моменты.

Во-первых, дизайн Golf традиционно останется эволюционным – этот силуэт можно узнать почти в любом поколении модели. Во-вторых, профиль все же станет более обтекаемым. Это имеет как никогда важное значение для этого автомобиля.

Новый VW Golf превратится в полностью другую машину и станет электромобилем. Но и фанатам ДВС расстраиваться не стоит – актуальный автомобиль останется в продаже минимум до 2035 года. Полностью электрический вариант VW ID.Golf (потенциальное название) появится ориентировочно к 2028 году.

В разработке нового Volkswagen Golf EV на технологичной платформе SSP поможет Rivian в рамках совместного предприятия стоимостью около 6 млрд долларов. На этой архитектуре появятся и другие модели концерна, в том числе новая Skoda Octavia.

