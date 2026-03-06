Самый дешевый электроседан BMW показали на фото до премьеры

Новая BMW 3 Series 2027 модельного года станет самым дешевым электроседаном баварского бренда в модификации BMW i3. Этот автомобиль показали на фото до премьеры, которая состоится уже скоро.

Видео дня

Как стало известно Motor1, новая BMW i3 2027 дебютирует 18 марта. Производитель подготовил тизерное изображение, которое намекает на дизайн машины. Электромобиль BMW выполнят в новом стиле Neue Klasse. Это дизайн с отсылками к классическим автомобилям производителя.

Интересно, что новинке дали имя i3 – ранее так назывался компактный электрический хэтчбек. А непосредственно новая BMW 3 Series с ДВС (в похожем стиле) дебютирует позже, но до конца 2026 года.

Кроме бензиновых и электрических модификаций стандартной машины (с кузовами седан и универсал), в линейке появятся варианты BMW M3 и BMW iM3 (возможное название). Это два разных авто – с ДВС и электромоторами.

Спортивный электромобиль получит 4 мотора, полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя – в том числе V10. Ранее сообщалось, что новая BMW i3 уже поступила в предсерийное производство на заводе в Мюнхене.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой электромобиль Honda.