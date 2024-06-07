Осталось дождаться: какие доступные автомобили появятся в 2024 году. Фото

Нам давно обещают, что новые автомобили будут постоянно дорожать. А доступные машины якобы и вовсе исчезнут как класс. Рынок считает по другому – в 2024 году появятся недорогие новинки, осталось только дождаться.

OBOZ.UA нашел несколько новых моделей автомобилей 2024 года, которые готовятся к дебюту на рынке. Цены начинаются приблизительно с 20 000 долларов. Некоторые машины даже дешевле.

Citroen C3

Citroen C3 возвращает действительно дешевые автомобили в линейку французского производителя. Это касается в том числе электрической модификации модели.

Dacia Spring

Бюджетный кроссовер Dacia Spring EV оказался очень дешевым. Автомобиль от подразделения Renault готов к выходу на рынок по цене от 16 900 евро. В Румынии же машина стоит минимум 10 990 евро благодаря многочисленным субсидиям.

Kia K3

Недорогая модель бюджетного сегмента, которая пришла на смену Kia Rio. В продаже автомобиль по цене от 17 500 долларов появится до конца 2024 года.

Renault 5

Недорогой электрокар Renault 5 E-Tech electric представляет собой бюджетный автомобиль нового поколения. Минимальная цена машины составит 25 000 евро.

Skoda Elroq EV

Информации о новинке пока мало, но модель показали на официальных фото. Электромобиль станет современной альтернативой Skoda Karoq. Производитель еще скрывает дизайн кроссовера и не показывает машину полностью. Премьера Skoda Elroq ожидается осенью 2024 года.

Suzuki Swift

Suzuki Swift – аккуратный японский городской автомобиль, который отлично выглядит. Модель получила гибридную силовую установку от Toyota.

Toyota Land Cruiser FJ

Модель окажется доступнее кроссовера RAV4 и станет самым дешевым внедорожником бренда на глобальном рынке. Новинка может стоить чуть более 20 000 долларов.

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