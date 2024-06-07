Вместо соперника Toyota Camry Ford показал недорогой крупный кроссовер. Фото

Новый Ford Mondeo Sport – крупный недорогой кроссовер со знаменитым именем, который покупатели могут выбрать вместо Toyota Camry. На отдельных рынках компания все еще предлагает седан Mondeo, однако популярность кроссоверов заставила расширить линейку модели.

Фактически, новое имя получил кроссовер Ford Evos для 2024 года, который и построен на базе Mondeo. Детали о машине сообщает Autohome.

Автомобиль выглядит динамично. С обтекаемым силуэтом и приземистой посадкой. Крупные колеса, огромные воздухозаборники, узкие тонкие фары – все в рамках современных тенденций. Впрочем от кроссовера Evos модель снаружи не отличается.

Бензиновый двухлитровый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost выдает 238 сил. Он же сочетается с электромотором в составе гибридной силовой установки. Суммарная мощность составляет 309 л.с.

В продажу новый кроссовер Ford Mondeo Sport 2024 отправится по цене от 29 000 долларов в базовом исполнении. Производство наладят в КНР, так же как и в случае со стандартным седаном Mondeo.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про новый крупный и недорогой кроссовер Toyota.