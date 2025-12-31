Особый вариант бюджетника Suzuki Jimny удивил своим дизайном. Фото

Известный бюджетный внедорожник Suzuki Jimny получил особый вариант с удивительным дизайном. Автомобиль и без того пользуется огромной популярностью почти во всем мире, а теперь привлечет еще больше внимания.

Видео дня

С помощью пакета особых доработок Suzuki Jimny превратили в копию классических моделей Lancia. Разумеется, итальянская компания в 80-х не предлагала внедорожники, однако они могли бы выглядеть подобным образом. Подробности сообщает Carscoops.

Компания Damd разработала стильную визуальную модификацию модели Suzuki Jimny. Ранее похожий пакет предложили для трехдверного кузова. Теперь это можно заказать и для более практичного удлиненного внедорожника.

Lancia Delta известна своим характерным стилем. Японский внедорожник примерил именно такой образ. Здесь заменили бамперы и светотехнику, добавили особый декор, установили новые колеса.

Технических изменений в модификации Suzuki Jimny Damd не произошло. Бюджетный внедорожник оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 103 л.с.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про особый внедорожник, который создали на базе кроссовера Toyota RAV4.