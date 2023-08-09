Opel показал предвестника нового доступного кроссовера. Фото

Немецкий Opel показал предвестника нового доступного кроссовера. Речь о компактной модели Grandland, которая представляет наиболее популярный сегмент кроссоверов С-класса.

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Предвестником выступил концептуальный Opel Experimental. О машине рассказали на сайте концерна Stellantis, куда немецкий производитель входит вместе с Peugeot, Citroen, Fiat, Jeep и многими другими брендами.

Ожидается, что новый Opel Grandland второго поколения, премьера которого состоится в 2024 или 2025 году, унаследует многие черты именно от прототипа Experimental. Последний выглядит эффектно и динамично, почти как купе. Однако серийный кроссовер наверняка будет смотреться "спокойнее".

Производственный вариант кроссовера Opel получит похожую переднюю часть с темными панелями и узкими фарами. Сзади может появиться тонкая полоса фонарей как у концепта. Кроме того, Experimental демонстрирует обновление всего корпоративного стиля компании.

Новый Grandland построят на модульной платформе STLA Medium. Значит, кроссовер окажется электрическим, с запасом хода до 700 км. Ближайшими родственниками станут новые Peugeot 3008 и Alfa Romeo Giulia.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о необычном электромобиле с запасом хода около 250 км. Его цена – от 12 000 долларов.