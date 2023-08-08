В сети показали компактный электромобиль за 12 000 долларов. Фото

Чешский электромобиль Katanga VM45 – новый компактный городской транспорт всего за 12 000 долларов. Пока это прототип, однако создатели планируют запустить серийное производство.

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Рассекретили новинку в сети на канале Katanga velomobile в YouTube. Транспортное средство представляет собой веломобиль на электротяге. VM45 сочетает в себе преимущества сразу нескольких видов транспорта.

Во-первых, электрокар оснащен традиционными педалями от велосипеда. Их можно крутить и таким образом приводить Katanga VM45 в движение. Полезно, если батарея разрядится или просто захочется размяться.

Во-вторых, можно использовать электромотор. Его мощность составляет 0,34 л.с. Батарейный блок обладает емкостью 1240 Втч и обеспечивает запас хода на уровне 255 км.

Такого показателя удалось добиться за счет грамотного подхода к проектированию. Кузов выполнили из легких композитных материалов. В итоге вес веломобиля равен 79 кг. И, конечно, аэродинамика. Обтекаемая форма помогает расходовать энергию эффективнее.

В продажу новый VM45 планируют отправить по цене от 12 000 долларов. Но без электромотора. Видимо, в этом случае особенно пригодятся вышеупомянутые педали. С двигателем попросят уже 14 200 долларов.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом электромобиле Fiat, который получится вполне доступным.