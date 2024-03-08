Opel готовит сразу два недорогих кроссовера. Фото

Кроссоверы Opel пользуются высоким спросом на рынке. Но в сегменте недостает новинок от немецкого бренда. Поэтому производитель готовит к премьере сразу два новых недорогих кроссовера.

Об этом сообщает Carscoops. Новый Opel Frontera придет на смену компактному кроссоверу Opel Crossland. Автомобиль полностью рассекретят в ходе официальной премьеры уже в 2024 году.

У немецкой компании Opel небольшая внедорожная история. Однако новый бюджетный кроссовер получил имя от внедорожника Frontera, который пользовался умеренным спросом в 90-х годах прошлого столетия.

Новый Opel Grandland, который будет соперничать с Kia Sportage и Toyota RAV4, увеличится в размерах и предложит более практичный интерьер. А технические решения вместе с платформой позаимствует у нового Peugeot 3008.

Обе модели выйдут на рынок как электромобили. Но также получат линейку бензиновых и гибридных силовых установок.

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