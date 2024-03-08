Новая недорогая Subaru получила полный привод и мощный мотор. Фото

Новую Subaru WRX Club Spec Edition 2024 года впервые показали официально. Это недорогой полноприводный автомобиль с мощным двигателем и ярким дизайном для фанатов японской марки.

Это новая модификация спортивного седана Subaru WRX. О машине в подробностях рассказывает Carscoops. От изначальной модели новинка отличается некоторыми доработками и является еще одним вариантом Subaru WRX TR 2024, которая ранее поступила в продажу в США.

Конструкторы установили более мощные тормоза Brembo (диски диаметром 340 мм спереди и 326 мм сзади), новые шины Bridgestone Potenza S007, более жесткие пружины и перенастроенную рулевую рейку.

Снаружи изменений минимум. Здесь появились новые колесные диски на 19 дюймов, а для рынка Австралии машину предложат с большим спойлером на крышке багажника.

В движение новую Subaru WRX TR 2024 приводит оппозитный двигатель объемом 2,4 л мощностью 271 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса. Цена стандартной WRX – около 30 000 долларов. Новинка окажется чуть дороже.

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