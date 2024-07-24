Огромный кроссовер Chery с ценой Kia Sportage получил интересные характеристики

Новый кроссовер Chery Fulwin T10 ранее показали на фото. Модель готова к выходу на рынок с интересными характеристиками. Китайский автомобиль получился огромным, а по цене семейная модель с мощным мотором сравнима с кроссовером Kia Sportage.

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Подробности о новинке рассказывает CarNewsChina. Автомобиль построен на базе Chery Tiggo 9 и по сути является его модернизированной модификацией с обновленной внешностью и гибридной силовой установкой.

Длина нового Chery Fulwin T10 составляет 4850 мм при колесной базе в 2820 мм, ширина равна 1930 мм, а высота – 1712 мм. Такие размеры позволили предложить просторный 5 или 6-местный салон в зависимости от модификации.

Внешне от стандартных бензиновых исполнений автомобиль отличается бамперами и декором. Появились свои колесные диски. Китайский автомобиль оснащают гибридной силовой установкой. Агрегат объемом 1,5 л сочетается с электромотором и выдает мощность 360 л.с.

Комбинированный запас хода превышает 2000 км. Цена Chery Fulwin T10 – от 25 000 долларов.

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