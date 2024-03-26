Огромный китайский кроссовер с низкой ценой показали на свежих фото

Новый BAIC BJ30 2 поколения из Китая недавно представили официально. А теперь состоялась живая премьера модели перед стартом продаж. Главный козырь предсказуем – очень низкая цена.

Кроссовер оказался дешевле Renault Duster, при этом бюджетная модель намного крупнее и сопоставима по размерам с Hyundai Santa Fe. Детали о новинке сообщает Autohome.

Крупную модель показали на новых фото. Дизайн BAIC BJ30 сделали брутальным и грубым, как у популярных современных внедорожников. В то же время китайский кроссовер никого не копирует, поэтому выглядит вполне приятно.

Длина кузова составляет 4730 мм при колесной базе в 2820 мм, ширина равна 1910 мм, а высота – 1757 мм. Довольно крупная машина.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 188 л.с. Он сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП в составе передне- или полноприводной трансмиссии на выбор.

Несмотря на современный дизайн и крупные габариты, новый BAIC BJ30 получился дешевым. Ориентировочная стартовая цена базовой модели – около 17 000 долларов. В линейке появится и гибридный вариант на 409 сил, но такой кроссовер окажется дороже.

OBOZ.UA ранее показывал новый дешевый кроссовер от VW с современным дизайном.