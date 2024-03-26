Volkswagen отправил в продажу кроссовер дешевле "Дастера": фото и цена

Недорогую модель Jetta VS7 от Volkswagen отправили в продажу после модернизации 2024 года. Практичный автомобиль оказался намного дешевле бюджетного кроссовера "Рено Дастер" и получил современный дизайн.

Jetta – знакомое название для многих автомобилистов. Эта модель несколько лет назад поделилась своим именем с новым брендом, который VW создал для продажи молодежных доступных машин. На кроссовер Jetta VS7 2024 уже начали принимать заказы по цене от 15 000 долларов, сообщает Autohome.

Модель Jetta VS7 является близким родственником SEAT Tarraco, VW Tiguan 2 поколения и Skoda Kodiaq 1 поколения. Но дизайном машина от них отличается.

Стоит отметить переднюю решетку, фары и оформление бампера, которые выполнены в современном стиле. Главный элемент для практичных покупателей – третий ряд кресел в салоне, благодаря которому кроссовер способен разместить семерых пассажиров.

Jetta VS7 2024 оснастили 1,4-литровым бензиновым турбомотором на 150 л.с. К нему в пару доступны 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП. Пока автомобили бренда Jetta представлены на китайском рынке.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Toyota готовит к производству новый недорогой внедорожник, который не придется заправлять бензином или дизелем.