Очень смело: забытую модель Skoda показали с новым дизайном

Недорогой кроссовер Skoda Yeti – в свое время очень популярная машина и первая модель бренда в сегменте городских SUV. Но про Yeti почти все забыли. Кроссовер показали в сети с новым смелым дизайном.

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Преемником модели Skoda Yeti давно стал кроссовер Skoda Karoq. А в TALK WHEELS подготовили новый дизайн для Yeti. Получилось эффектно и очень смело.

Но чешский производитель не планирует возвращать это имя в модельную линейку. Интересно, что недорогой кроссовер Skoda Elroq уже рассекретили полностью – электрическая модель пришла на смену Skoda Karoq. Нельзя сказать, что в современной линейке осталось место для нового Yeti.

Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получил просторный салон и широкие функциональные возможности. Есть несколько вариантов: мощностью от 170 до 299 л.с. и запас хода до 560 км.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный салон. Сообщалось ранее, что в интерьере Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка из переработанных бутылок из-под воды и ношеной одежды.

OBOZ.UA ранее показывал большой и недорогой кроссовер Ford.