Новый большой кроссовер Ford порадовал низкой ценой. Фото

Большой кроссовер Ford Equator 2025 модельного года показали на фото. Модернизированная модель для большой семьи получила современный дизайн и порадовала низкой ценой.

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Соперник Toyota Highlander претерпел обновление, получил стильный дизайн и оказался дешевле многих конкурентов. Детали о машине появились на сайте Autohome.

Ford уже готов отправить новый Equator 2025 в продажу. После рестайлинга модель выглядит современнее и даже спортивнее. 4,9-метровый кузов предложит комфорт и пространство в интерьере для 7 человек в наиболее практичном исполнении.

Модель получила дизайн в стиле других внедорожников и кроссоверов Ford. Производитель изменил бамперы, переднюю решетку и фары. Автомобиль является альтернативой модели Ford Edge.

Покупателям предложат обновленную информационно-развлекательную систему на увеличенном мониторе с поддержкой современных сервисов.

Моторная гамма включает два варианта – бензиновый двигатель на 224 силы и гибридную силовую установку мощностью 367 л.с. Цена Ford Equator 2025 – от 25 000 долларов.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, к выходу на рынок готовят новый бюджетный седан Suzuki.