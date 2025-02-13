Очень практичные и недорогие: эксперты назвали лучшие новые автомобили
Недорогие и практичные автомобили – востребованный сегмент среди покупателей в любой стране. Но среди новых машин такие находить все труднее. Вдобавок растет популярность больших SUV. Однако вместо них можно найти много интересных предложений.
Для семьи часто выбирают крупные кроссоверы из-за практичности. Хотя обратной стороной является высокая цена. Но в TopSpeed сформировали список лучших моделей, которые можно купить вместо этих модных и дорогих машин.
Эксперты проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные и практичные. В итоге сформировали рейтинг лучших новых машин с невысокими ценами.
Лучшие недорогие авто вместо больших кроссоверов:
- Subaru WRX ($32 735);
- Honda CR-V ($30 100);
- Hyundai Santa Cruz ($28 650);
- Ford Escape ($28 400);
- Kia K5 ($27 190);
- Hyundai Sonata ($26 800);
- Mazda CX-30 ($24 995);
- Toyota Corolla Cross ($24 035);
- Ford Maverick ($23 920);
- Chevrolet Trailblazer ($23 100).
Список лучших автомобилей примечателен не только доступностью предложений. Среди машин оказались модели для разных покупателей. Есть кроссоверы разных размеров, пикапы и седаны.
Как уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты сравнили новые бюджетники Citroen и Hyundai.