Очень практичные и недорогие: эксперты назвали лучшие новые автомобили

Недорогие и практичные автомобили – востребованный сегмент среди покупателей в любой стране. Но среди новых машин такие находить все труднее. Вдобавок растет популярность больших SUV. Однако вместо них можно найти много интересных предложений.

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Для семьи часто выбирают крупные кроссоверы из-за практичности. Хотя обратной стороной является высокая цена. Но в TopSpeed сформировали список лучших моделей, которые можно купить вместо этих модных и дорогих машин.

Эксперты проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные и практичные. В итоге сформировали рейтинг лучших новых машин с невысокими ценами.

Лучшие недорогие авто вместо больших кроссоверов:

Subaru WRX ($32 735); Honda CR-V ($30 100); Hyundai Santa Cruz ($28 650); Ford Escape ($28 400); Kia K5 ($27 190); Hyundai Sonata ($26 800); Mazda CX-30 ($24 995); Toyota Corolla Cross ($24 035); Ford Maverick ($23 920); Chevrolet Trailblazer ($23 100).

Список лучших автомобилей примечателен не только доступностью предложений. Среди машин оказались модели для разных покупателей. Есть кроссоверы разных размеров, пикапы и седаны.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты сравнили новые бюджетники Citroen и Hyundai.