Citroen против Hyundai: какой бюджетный кроссовер лучше. Фото

Новые бюджетные кроссоверы Citroen C3 и Hyundai Inster 2025 года – прямые соперники в сегменте компактных электрокаров новой волны. Эти модели будут бороться на рынке за общих покупателей. Специалисты сравнили эти машины между собой и назвали их плюсы и минусы.

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Своими соображениями о соперничестве двух недорогих моделей Hyundai и Citroen поделились в Motor1. Бюджетник Citroen C3 выглядит брутально и вполне современно. Вдобавок автомобиль предлагает покупателям множество модификаций.

Новый Hyundai Inster 2025 года – компактный городской электрокар. Обе модели в определенной степени заигрывают с сегментом кроссоверов, но в машинах достаточно индивидуальных решений.

Плюсы и минусы Citroen C3:

+ яркие расцветки и контрастная крыша;

+ на выбор стандартный бензиновый мотор, гибрид и электрокар;

- маленький багажник (310 л).

Плюсы и минусы Hyundai Inster:

+ уютный салон, который выглядит качественно;

+ много удобных физических кнопок;

- маленький багажник (от 238 л).

Как уже сообщал OBOZ.UA ранее, новый недорогой и практичный внедорожник Kia сумел удивить своей ценой.