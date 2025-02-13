Citroen против Hyundai: какой бюджетный кроссовер лучше. Фото
Новые бюджетные кроссоверы Citroen C3 и Hyundai Inster 2025 года – прямые соперники в сегменте компактных электрокаров новой волны. Эти модели будут бороться на рынке за общих покупателей. Специалисты сравнили эти машины между собой и назвали их плюсы и минусы.
Своими соображениями о соперничестве двух недорогих моделей Hyundai и Citroen поделились в Motor1. Бюджетник Citroen C3 выглядит брутально и вполне современно. Вдобавок автомобиль предлагает покупателям множество модификаций.
Новый Hyundai Inster 2025 года – компактный городской электрокар. Обе модели в определенной степени заигрывают с сегментом кроссоверов, но в машинах достаточно индивидуальных решений.
Плюсы и минусы Citroen C3:
- + яркие расцветки и контрастная крыша;
- + на выбор стандартный бензиновый мотор, гибрид и электрокар;
- - маленький багажник (310 л).
Плюсы и минусы Hyundai Inster:
- + уютный салон, который выглядит качественно;
- + много удобных физических кнопок;
- - маленький багажник (от 238 л).
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