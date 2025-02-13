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Citroen против Hyundai: какой бюджетный кроссовер лучше. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
237
Citroen C3

Новые бюджетные кроссоверы Citroen C3 и Hyundai Inster 2025 года – прямые соперники в сегменте компактных электрокаров новой волны. Эти модели будут бороться на рынке за общих покупателей. Специалисты сравнили эти машины между собой и назвали их плюсы и минусы.

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Своими соображениями о соперничестве двух недорогих моделей Hyundai и Citroen поделились в Motor1. Бюджетник Citroen C3 выглядит брутально и вполне современно. Вдобавок автомобиль предлагает покупателям множество модификаций.

Новый Hyundai Inster 2025 года – компактный городской электрокар. Обе модели в определенной степени заигрывают с сегментом кроссоверов, но в машинах достаточно индивидуальных решений.

Hyundai Inster

Плюсы и минусы Citroen C3:

  • + яркие расцветки и контрастная крыша;
  • + на выбор стандартный бензиновый мотор, гибрид и электрокар;
  • - маленький багажник (310 л).

Плюсы и минусы Hyundai Inster:

  • + уютный салон, который выглядит качественно;
  • + много удобных физических кнопок;
  • - маленький багажник (от 238 л).

Как уже сообщал OBOZ.UA ранее, новый недорогой и практичный внедорожник Kia сумел удивить своей ценой.