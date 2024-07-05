Очень практично и недорого: лучшие семейные автомобили 2024 года
Эксперты назвали лучшие семейные автомобили, которые можно купить в 2024 году. В первую очередь внимание сосредоточили на самых практичных моделях. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает максимальные удобство.
Лучшие модели назвали в What Car. Ключевая характеристика – 7 мест в салоне. Список насчитывает очень разные машины – в том числе дорогие автомобили с премиальным позиционированием. Мы в OBOZ.UA выбрали из списка самые доступные машины.
Лучшие недорогие семейные автомобили 2024 года:
- Hyundai Santa Fe;
- Peugeot 5008;
- Volkswagen Touran;
- Skoda Kodiaq;
- Dacia Jogger.
Новый Hyundai Santa Fe понравится семьянинам, которые ценят качество и надежность. С учетом практичности, это один из наиболее удобных вариантов.
Skoda Kodiaq – известный представитель сегмента практичных машин. Удобный качественный интерьер и большой багажник – сильные качества модели.
Dacia Jogger является экономичной машиной. А вместительность в сочетании с доступностью делают из модели уникальное предложение.
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