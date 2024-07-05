Очень практично и недорого: лучшие семейные автомобили 2024 года

Эксперты назвали лучшие семейные автомобили, которые можно купить в 2024 году. В первую очередь внимание сосредоточили на самых практичных моделях. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает максимальные удобство.

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Лучшие модели назвали в What Car. Ключевая характеристика – 7 мест в салоне. Список насчитывает очень разные машины – в том числе дорогие автомобили с премиальным позиционированием. Мы в OBOZ.UA выбрали из списка самые доступные машины.

Лучшие недорогие семейные автомобили 2024 года:

Hyundai Santa Fe;

Peugeot 5008;

Volkswagen Touran;

Skoda Kodiaq;

Dacia Jogger.

Новый Hyundai Santa Fe понравится семьянинам, которые ценят качество и надежность. С учетом практичности, это один из наиболее удобных вариантов.

Skoda Kodiaq – известный представитель сегмента практичных машин. Удобный качественный интерьер и большой багажник – сильные качества модели.

Dacia Jogger является экономичной машиной. А вместительность в сочетании с доступностью делают из модели уникальное предложение.

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