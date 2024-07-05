Toyota подготовила недорогую альтернативу своей модели Camry. Фото

Большой седан Toyota Avalon 2024 модельного года получил модернизированную версию. Этот автомобиль является недорогим в линейке и выступает альтернативой Toyota Camry.

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По информации Autohome, благодаря новому двигателю удастся предложить покупателям большой и практичный, но экономичный автомобиль. Четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2 л выдает 173 л.с. мощности.

Кроме того, в линейке появится гибридная силовая установка на 231 силу на базе 2,5-литрового двигателя. Агрегаты достались модели от Toyota Camry.

Еще одна новинка – оснащение. В машине появится более современный мультимедийный комплекс, а диагональ центрального монитора увеличат. Также улучшат отделку.

Визуальные изменения новой Toyota Avalon ограничились мелким декором, краской кузова и дизайном колесных дисков. Седан крупнее Camry. Цена Toyota Avalon 2024 года ожидается до 30 000 долларов. Пока такой седан отправится в продажу в Китае до конца лета.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, VW подготовил новый кроссовер с эффектным дизайном.