Очень дорогие в ремонте: какие авто эксперты не советуют покупать

Общеизвестен факт, что авто премиум-класса обычно имеют завышенные цены. Во многих случаях вы просто переплачиваете за бренд. Независимо от первоначальных расходов, каждый водитель хочет иметь автомобиль, который не будет тяготить его годами дорогостоящего ремонта.

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Однако для тех, кто нуждается в скорости и имеет средства, чтобы позволить себе мощный автомобиль, дорогой ремонт – это не такая уж серьезная проблема. Водители, которые могут позволить себе перечисленные автомобили, точно не будут экономить на техническом обслуживании. Эксперты составили рейтинг авто, цены на ремонт которых просто неоправданно завышены.

Механик Криса Пайл отметил, что это вполне логичная пропорция – с увеличением стоимости автомобиля растут и затраты на ремонт.

"Для премиум-класса ремонт безумно высок. Тормозные работы стоимостью более 1000 долларов, а шины – более 300 долларов каждая. Иногда даже просто базовое обслуживание является абсурдно высоким", – отметил эксперт.

Составляя этот рейтинг, Пайл не выбирал определенную модель брендов (за исключением, например, Nissan GT-R), поскольку речь идет об общей тенденции чрезмерно высокой цены за ремонт.

Nissan

Компания Nissan не относится к премиум-классу и находится в так называемой золотой середине, когда речь идет о стоимости обслуживания и ремонте. Однако, как отмечает Пайл, GT-R является исключением в линейке Nissan.

Первый Nissan GT-R был представлен в далеком 1969 году под названием Skyline. Сейчас модели трудно найти, особенно R32, ставшей одним из самых востребованных Nissan среди коллекционеров благодаря своим передовым технологиям и поразительным характеристикам. По данным Car and Driver, самый новый GT-R обойдется вам от 123 000 до 223 000 долларов на американском рынке. Дорого обойдутся механические проблемы и повреждения.

BMW

Эксперты CarEdge обнародовали список 15 самых дорогих автомобилей, и среди них оказалось больше моделей BMW, чем любой другой марки. По данным RepairPal, BMW требуют дорогостоящего технического обслуживания в среднем 968 долларов в год. Рассчитывайте заплатить минимум 17 516 долларов (за X1) до 18 900 долларов (за X6 M) за ремонт в течение десяти лет.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz – эталон сочетания роскоши, стиля и передовых технологий. Автомобили также известны своими премиальными материалами и мощными двигателями. И несмотря на это ремонт Мерседесов обходится невероятно дорого. Стивен Элек, руководитель программы аналитики данных транспортных средств в Consumer Reports, заявил: "За 10 лет затраты на техническое обслуживание и ремонт моделей Mercedes-Benz более чем вдвое дороже моделей Lincoln".

Land Rover

Land Rover в среднем это обойдется вам в $735 ежегодных расходов на ремонт в первый год и около $18 228 на техническое обслуживание и ремонт в течение первых десяти лет, подсчитали эксперты CarEdge. RepairPal подверг сомнению надежность бренда, поставив его на 31 место из 32.

Consumer Reports определил Land Rover второй худшей маркой после Jeep по уровню затрат на техническое обслуживание и ремонт.

Porsche

Аналитики прогнозируют, что 51,17% Porsche будут нуждаться в капитальном ремонте в течение первых десяти лет владения авто. По данным CarEdge, это на 16,08% больше, чем у других брендов в том же ценовом диапазоне. Cayenne и Macan являются двумя самыми дорогими в обслуживании Porsche.

Bentley

Bentley Bentayga (средняя новая цена: 287638 долларов) и Continental GT (364625 долларов) являются двумя самыми дорогими в обслуживании роскошными автомобилями. Включая амортизацию, страхование, техническое обслуживание, расходы на финансирование и расходы на топливо, CarEdge отмечает, что владение Bentley в течение пяти лет обойдется в среднем в 285 586 долларов.

Ferrari

По данным нескольких дилерских центров Ferrari, средняя годовая стоимость обслуживания Ferrari колеблется от 1500 до 2000 долларов США. Эксперт Plays With Cars Даг ДеМуро проанализировал, что на самом деле расходы будут больше. К примеру, придется выложить более 2300 долларов на замену шин и масла и более 1700 долларов на замену передних тормозных колодок и роторов.

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