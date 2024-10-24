Сколько бюджетных машин можно купить вместо самого дешевого Rolls-Royce

Новый Rolls-Royce Ghost Series II 2025 модельного года является самым дешевым автомобилем британской компании. Мы подсчитали, сколько бюджетных автомобилей можно купить вместо одного Rolls-Royce.

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OBOZ.UA напоминает, что цена Rolls-Royce Ghost Series 2 – от 355 000 долларов. Это все равно очень дорогая машина, но по меркам британского бренда это самое доступное предложение в современной линейке.

Давайте считать. Дешевый Logan, который сегодня существует в третьем поколении под именем Dacia на европейском рынке, стоит около $16 000. Это значит, что Dacia Logan помещается в стоимость Rolls-Royce Ghost 22 раза.

Все становится еще интереснее в случае более дешевого хэтчбека Sandero за $13 500. Таких можно купить сразу 26 штук вместо одного Rolls-Royce. Новый кроссовер Duster 3 поколения за $20 500 – соотношение 1:17.

Седан Rolls-Royce Ghost Series 2 получил измененные бамперы и наружную светотехнику. Появились новые колесные диски и пересмотренная цветовая палитра. Впрочем, каждый покупатель сумеет выбрать совершенно любой оттенок для окраски кузова даже за пределами "стандартного" каталога с его 44 000 вариантов.

Под капотом установлен твин-турбиро V12 мощностью около 570 л.с. (590 сил в модификации Ghost Black Badge Series II), который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с и набирать 250 км/ч максимальной скорости.

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