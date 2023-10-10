Новый японский внедорожник удивил ценой в 17 000 долларов. Фото

Внедорожник Isuzu D-Max показали в исполнении для 2024 модельного года. Японский пикап удивил ценой в 17 000 долларов за базовый вариант. Также у машины новый дизайн и оснащение.

Об автомобиле сообщили на сайте компании. После рестайлинга Isuzu D-Max 2024 получил измененное оформление передней части с новыми фарами, бампером и большой решеткой.

Сзади также изменили дизайн бампера и фонарей. Появились новые цвета кузова в палитре и другие колесные диски. Еще более суровая внедорожная модификация Isuzu D-Max V-Cross получила свой обвес с пластиковыми неокрашенными элементами и 18-дюймовые диски.

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Покупателям предлагаются на выбор два дизельных мотора. Двигатель объемом 1,9 л выдает мощность 150 л.с., 3 л – 190 сил. Агрегаты сочетаются с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП в составе трансмиссии с задним или полным приводом.

Цена Isuzu D-Max 2024 года доходит до 34 000 долларов в зависимости от оснащения и размера кабины.

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