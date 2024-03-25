Новый внедорожник Toyota получится очень дешевым. Фото

Toyota Land Cruiser 250 пришел на смену Prado и продемонстрировал яркий стиль для новых внедорожников компании. Теперь японцы готовят еще одну модель – Toyota Land Cruiser FJ. Этот автомобиль получится очень дешевым.

Новая Toyota FJ станет самой дешевой моделью линейки Land Cruiser. По данным Motor1, японская компания представит автомобиль в конце 2024 года. А в качестве основы используют бюджетный пикап Hilux Champ. Он стоит от 13 000 долларов. Ожидалось, что Toyota Land Cruiser FJ может стоить от 23 000 долларов.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ранее предполагалось, что недорогой внедорожник назовут Land Hopper (это название недавно запатентовали). Но в итоге это имя досталось электрическому самокату.

Инсайдеры сообщают, что новый автомобиль получит бензиновые двигатели внутреннего сгорания классической конструкции.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

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