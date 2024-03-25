Как выглядел первый автомобиль в Украине и где он появился 130 лет назад

Первым автомобилем в Украине были вовсе не ZAZ Lanos, советский "Запорожец" или всем давно привычные Mercedes и Kia, которые, кажется, были здесь всегда. Первая машина в нашей стране появилась более 130 лет назад. И об этом бренде почти все сегодня забыли.

Это произошло в 1891 году, на заре автопрома не только для украинских дорог (и, скорее, направлений), но и для всего мира. Одесса не отставала! Именно там, как напоминает "Одесса. Официально", появилась первая в Украине машина.

Для понимания контекста автомобильного мира в то время стоит отметить, что Карл Бенц получил патент на свой трехколесный самоходный Motorwagen в 1886 году. Opel начал производство автомобилей в 1898 году. А революционный Ford Model T – и вовсе "новодел", который встал на конвейер в 1908 году.

До того момента автомобили все же напоминали моторизованные кареты. Таким и был Panhard-Levassor, который прибыл в порт Одессы из французского Марселя в 1891 году.

Первым украинским автовладельцем стал основатель газеты "Одесский листок" Василий Навроцкий, который привез для себя Panhard-Levassor. Точной информации о машине нет, скорее всего это была модель Type A. В то время покрышки на колесах считались дополнительным оборудованием.

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