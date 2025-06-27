Новый внедорожник Toyota будет дешевле RAV4: что известно о машине

Все ждут новый дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 года, который окажется даже доступнее кроссовера Toyota RAV4 при схожих габаритах. Об этой машине уже многое известно.

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Дизайн долгожданного автомобиля пока держат в секрете. Но серийную модель ранее показали впервые. А BestCarWeb сообщает подробности об этой практичной машине.

Новая Toyota Land Cruiser FJ будет представлена официально в первой половине 2026 модельного года и тогда же поступит в продажу. Подтвержденной информации о названии модели пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал. Новинку могут оснастить двигателями объемом 2,4, 2,7 и 2,8 л мощностью 160-200 л.с. Не исключается появление гибридной силовой установки.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

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