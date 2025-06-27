Самый дешевый седан Lexus показали в совсем другом виде. Фото

Компактная модель Lexus IS из Японии является самым дешевым седаном производителя. Недавно автомобиль рассекретили после модернизации 2025 года, а теперь показали в совсем другом виде.

Видео дня

Цифровой художник Theottle показал свой взгляд на следующее поколение Lexus IS. Правда, пока нет никакой информации о том, рассматривает ли вообще производитель появление следующей машины. Сомнения были и в отношении актуального седана, жизненный цикл которого подходит к концу.

Новый Lexus IS500 Ultimate Edition недавно рассекретили на официальных фото с техническими подробностями. Автомобиль в особом исполнении построили на базе модификации с двигателем V8 объемом 5 л мощностью 475 л.с.

Этот вариант и ранее возглавлял линейку модели. Теперь в рамках Ultimate Edition седан Lexus получил особое оснащение. В список входят новый цвет кузов аи специальные колесные диски BBS диаметром 19 дюймов. Тираж машины ограничат 500 экземплярами.

Ориентировочная цена Lexus IS500 Ultimate Edition превысит 60 000 долларов. Базовый Lexus IS 300 с ценой от $30 000 оснащают 2,0-литровым двигателем.

OBOZ.UA уже показывал возможный дизайн долгожданного недорогого кроссовера Mazda.