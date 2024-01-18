Новый вариант недорогого кроссовера Fiat показали до премьеры. Фото

Линейку недорогого электрического кроссовера Fiat 600e расширят за счет мощного спортивного варианта под брендом Abarth. Новинку показали на фото задолго до премьеры.

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О машине рассказывает Carscoops. Новый кроссовер Abarth 600e 2025 модельного года поймали в камуфляжной пленке. По этой причине дизайн все еще держится в секрете.

В целом внешность новой машине достанется от стандартного кроссовера, но ее сделают чуть агрессивнее – с другим бампером, яркими цветами кузова и крупными колесными дисками оригинального дизайна. Но изменения произойдут и в технической части.

Шасси подготовят для динамичной езды – подвеску перенастроят и, по всей видимости, сделают жестче. Мотор станет мощнее – 240 л.с., что позволит разгоняться до 100 км/ч приблизительно за 7 секунд.

Запас хода Abarth Fiat 600e ожидается на уровне 300 км от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Дебютировать новинка может до конца 2024 года, а в продажу отправится в 2025-м.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, новый электрокар Renault показали на фото во время испытаний.