Недорогую модель Renault нового поколения показали на живых фото

Alpine A290 выехал на дороги для ходовых испытаний, в ходе которых машину показали на фото. Это более мощный вариант недорогого электрокара Renault 5 – модели нового поколения, которая готовится к дебюту в 2024 году.

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Автомобиль показали на сайте Carscoops. Пока новинку тестируют в пестрой камуфляжной пленке, чтобы не допустить распознавания деталей. Однако мы и без того знаем, что новинка будет похожа на концепт, который предвещал появление серийной машины.

Электрокар Renault Alpine A290 будет выполнен в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получит прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

В переднем бампере в нижней части виден широкий воздухозаборник. Внимание привлекают колесные диски необычного дизайна.

Известно, что новый электрический Alpine A290 получит несколько силовых установок. Самый мощный вариант приблизится к 270 л.с. и может получить полный привод. Ориентировочный запас хода – до 400 км.

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