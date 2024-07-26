Новый соперник Toyota RAV4 от Renault: кроссовер впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault Austral 2025 года составит соперничество Toyota RAV4 с современным дизайном и оснащением. Недорогую модель готовят к модернизации, даже несмотря на то, что автомобиль не так давно вышел на рынок.

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Детали рассказывает Carscoops. Ожидается, что кроссовер претерпит рестайлинг и станет похож на модели Renault Rafale и Scenic E-Tech. Впервые машину показали на фото. Это тестовый прототип, поэтому внешность скрывают.

Новый Austral получит измененную наружную светотехнику простой геометрической формы, другие воздухозаборники и новые бамперы. Возможно, немного переработают задние фонари.

Кроссовер Renault Austral все еще относительно новая модель. Автомобиль появился в 2022 году как замена дешевому Renault Kadjar. Но в компании уже работают над модернизацией, в ходе которой планируют привести модель в соответствие с актуальным корпоративным стилем.

Austral получит бензиновые и гибридные силовые установки. Вскоре об обновленной модели появится больше информации.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, на рынок выходит новый бюджетный кроссовер Suzuki.