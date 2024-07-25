Новый бюджетный кроссовер Suzuki оказался намного дешевле Дастера. Фото

Компактный Suzuki Spacia Gear – практичный и дешевый автомобиль бюджетного сегмента. У этого кроссовера интересное оснащение и яркий дизайн. Новинка оказалась вдвое дешевле Рено Дастер.

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Фото и точную информацию о модели Suzuki Spacia Gear публикует официальный сайт японской компании. Пакет модификаций в версии Gear сильно меняет дизайн машины, и новых деталей здесь много. Все завязано на новых бамперах, светотехнике, решетке, колесных дисках и декоре.

Кроме того, автомобиль получил интересное оснащение. Бюджетный кроссовер ориентируют на любителей активного отдыха. Поэтому в оснащении можно выбрать палатку.

Стандартный трехцилиндровый двигатель объемом 658 куб.см выдает мощность 49 или 64 л.с. в зависимости от модификации. Доступен передний и полный привод.

Цена Suzuki Spacia Gear 2024 года – около 10 000 долларов. Очень привлекательный ценник для одного из самых популярных автомобилей в сегменте.

Напомним, ка ранее сообщал OBOZ.UA, на рынок выходит недорогой и практичный кроссовер из Китая с новым дизайном.