Новый соперник Skoda Octavia от Chery удивил ценой. Фото
Китайская компания Chery показала своего нового соперника для Skoda Octavia. При этом модель экспортная, она отправится покорять рынки за пределами КНР. Производитель дешевых машин удивил ценой.
О модели сообщили на официальном сайте. За новый Chery Omoda O5 GT просят от 25 000 долларов. Вроде немного, но вполне сравнимо с Octavia. Хотя китайские автомобили обычно дешевле европейских, и нет никаких оснований менять это правило.
Дизайн – вторичный и "дешевый". Стиль собран из множества цитат моделей Lexus, Toyota, Kia, Dodge. И модель нельзя назвать полностью новой – это экспортный вариант автомобиля, который на домашнем рынке известен как Chery Arrizo 5 GT.
Длина равна 4691 мм (колесная база – 2650 мм), ширина составляет 1814 мм, а высота – 1493 мм. 1,6-литровый бензиновый турбомотор выдает 197 л.с.
В базовом исполнении Chery Omoda O5 GT оснащен бесключевым доступом, климат-контролем, круиз-контролем, беспроводной зарядкой для смартфона. За доплату доступны камеры кругового обзора, подогрев и вентиляция кресел, системы контроля движения в занимаемой полосе движения и мониторинг слепых зон.
OBOZREVATEL уже рассказывал о высоком экспорте китайских автомобилей, который вывел страну на первое место.