Китайские дешевые авто оказались очень востребованы: статистика

Китайский автопром известен своими дешевыми машинами. Оказалось, что спрос на такие транспортные средства все еще высок. И не только внутри КНР, ведь стране удалось стать лидером по экспорту автомобилей.

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Об этом сообщает организация Укравтопром. За шесть месяцев 2023 года (с января по июнь включительно) Китай экспортировал 2,34 миллиона автомобилей в другие страны. КНР удалось нарастить поставки на 77% в годовом исчислении.

Для сравнения, Япония за тот же период поставила за рубеж 2,02 миллиона машин. Страна ранее являлась лидером по экспорту. Японии за год удалось увеличить свою статистику на 17%.

Улучшению китайских показателей способствует как спрос на электромобили, который автопроизводители КНР могут удовлетворять почти без конкуренции из-за очень низких цен, так и стремительному развитию компаний благодаря мощной государственной поддержке.

При этом интересно, что некоторые представители автомобильного бизнеса видят смысл в объединении усилий для создания еще более крепкого доминирования на мировом рынке. По мнению некоторых, необходимо сделать китайские бренды по-настоящему глобальными. Однако, как сообщал OBOZREVATEL, такие начинания в Китае поддерживают не все.