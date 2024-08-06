Новый семейный кроссовер Kia с привлекательной ценой показали в деталях

Новый семейный кроссовер Kia Sorento 2024 года ранее был представлен официально. Теперь недорогую модель для практичных покупателей показали в сети в подробностях.

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Крупный Kia Sorento актуального поколения все еще остается довольно современным автомобилем. Но в компании решили подогнать модель под обновленный корпоративный стиль, что и было целью модернизации. Детали показывает Autogefühl.

Главные изменения в дизайне произошли в передней части кузова. Здесь увеличенная решетка и сложная форма передних фар с ДХО.

Изменился бампер, так же как и сзади. Кроме того, немного обновили задние фонари. В компании разработали другую цветовую схему для кузова и новый дизайн колесных дисков.

Интерьер Kia Sorento 2024 сильно переработали. Появилась новая передняя панель и руль. Увеличились в размерах монитор мультимедийной системы и дисплей цифрового щитка приборов, появилось больше сенсорных кнопок.

В оснащении – бензиновый мотор объемом 2,5 л (281 л.с.) и дизель объемом 2,2 л (194 л.с.). Также будет доступна гибридная модификация (180 л.с. + 60 л.с. от электромотора).

Цена Kia Sorento 2024 года – около 30 000 долларов на глобальном рынке. В Украине модель оценили намного дороже – около 62 000 долларов.

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