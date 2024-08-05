Конкурент самым практичным авто: недорогой внедорожник Nissan уже рассекречен

Новый недорогой внедорожник Nissan Frontier 2025 модельного года будет конкурировать с самыми практичными моделями в сегменте среднеразмерных пикапов. Автомобиль рассекретили официально.

Видео дня

Пикап Nissan Frontier станет крепким и практичным предложением, которое понравится покупателям своей надежностью, простотой и привлекательной ценой. В сети показали автомобиль на фото после модернизации, сообщает Motor1.

В последний раз Nissan Frontier (когда-то эта модель была известна на разных рынках как Nissan Navara) менял поколение в 2022 году – совсем недавно. Теперь к выходу на рынок подготовили обновленный вариант, который продержится в продаже до 2029 года.

Форма принципиально не изменилась – строгий прямой силуэт все тот же. А отдельные элементы теперь напоминают другие внедорожники и кроссоверы Nissan. Автомобиль получил измененные бамперы и несколько вариантов оформления фальшрадиаторной решетки. Появились новые колесные диски и яркий оранжевый цвет для кузова.

Внутри – беспроводные AppleCarPlay и Android Auto, расширен список базового оборудования. 3,8-литровый двигатель V6 выдает мощность 310 л.с.

Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado – основные соперники Nissan Frontier на рынке США. Ориентировочна цена – чуть более 30 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про недорогие электромобили с пробегом, которые рекомендуют покупать.