Новый секретный вариант недорого VW Tiguan показали в сети: о модели уже все известно

Cupra Terramar 2025 модельного года – еще один вариант на базе недорогого кроссовера VW Tiguan. Автомобиль пока держат в секрете, хотя об этой модели уже все известно.

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Новый Cupra Terramar показали в сети до премьеры на канале CarSpyMedia. Испанский кроссовер тестируют на дороге, а кузов скрыт камуфляжной пленкой. Но кузов ранее показывали на фото без какой-либо маскировки.

Новая модель построена на базе Volkswagen Tiguan 3 поколения. Кроссовер Cupra Terramar 2025 модельного года по размеру соответствует своему техническому родственнику с длиной кузова около 4,5 м. А внешность получилась гораздо агрессивнее, чем у немецкой модели.

Среди силовых установок ожидаются 1,5-литровые и 2-литровые рядные четырехцилиндровые двигатели, что и у Tiguan. А также несколько гибридных модификаций мощностью 201 и 268 сил. Возможно, в Испании эти варианты сделают еще мощнее для соответствия имиджу яркого производителя.

Бренд Cupra до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании SEAT, а теперь выделен в отдельный бренд. Премьера нового кроссовера ожидается до конца 2024 года.

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