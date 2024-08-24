Недорогой надежный внедорожник Ford сделали намного круче. Фото

Недорогой внедорожник Ford Everest, который является очень практичным, надежным и довольно популярным автомобилем, показали в самом крутом виде. Особая модификация Tremor дебютировала официально с рядом интересных доработок.

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Производитель подготовил новый вариант Ford Everest Tremor – более мощный и стильный. Фактически, это спортивная версия, но с поправкой на внедорожные способности. На фото показали эту модификацию на официальном сайте компании.

Автомобиль получил специальные колесные диски диаметром 17 дюймов и широкие покрышки для бездорожья. В целом у внедорожника более агрессивный вид с темными декоративными и защитными элементами. Также автомобилю расширили арки, чтобы вместить увеличенные колеса.

Новый Ford Everest Tremor 2024 года получил мощную силовую установку – его оснастили 3-литровым турбированным дизельным двигателем V6 мощностью 250 л.с.

Также здесь есть 10-ступенчатая автоматическая КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Несмотря на то, что цена Ford Everest в стандартном исполнении привлекает многих покупателей, модификацию Tremor оценили в $51 675.

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