Любимый электрокар украинцев от VW подешевел и вышел на рынок. Фото

Кроссовер Volkswagen ID.4 является любимым электрокаром украинцев и постоянно возглавляет рейтинг продаж. Интересно, что VW отправил на рынок обновленную и более мощную модель, которая вдобавок подешевела.

Электрический Volkswagen ID.4 стал дешевле в 2024 году на 7500 долларов. Это значительная скидка. особенно учитывая, что базовый вариант кроссовера стал мощнее, сообщает Carscoops.

Компания сумела оптимизировать производство модели и выбрала правильных поставщиков. Автомобиль стал привлекательнее для покупателей сразу на 7500 долларов. Именно на такую сумму в США предлагают скидку на покупку электромобиля.

Это максимальная сумма, на которую могут рассчитывать покупатели. Она распространяется на электрические модели, компоненты которых произведены в конкретных странах. Китай – в "черном списке". Поэтому в VW ID.4 устанавливают корейские батареи, а сборка кроссовера локализована в США.

Мощность силовой установки для базового варианта увеличили с 204 до 286 л.с. Батарейный блок емкостью 82 кВтч предложит расширенный запас хода до 468 км. Базовая модель с блоком на 62 кВтч предлагает 332 км.

При этом всем модернизация также коснулась топовых исполнений. Самые дорогие электрокроссоверы Volkswagen ID.4 получат моторы с увеличенной мощностью до 340 л.с.

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