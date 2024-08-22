Новый самый доступный кроссовер Audi показали до премьеры. Фото

Новый кроссовер Audi Q3 следующего поколения станет еще одним вариантом недорогого Volkswagen Tiguan 3 генерации. Машину готовят к премьере, ее показали в сети на фото.

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Новая Audi Q3 станет самым доступным кроссовером немецкого бренда после прекращения производства модели Q2. В Carscoops показали тестовый прототип, который выехал на дороги.

Кроссовер Audi Q3 2025 модельного года отправился на тесты, в ходе которых машину и поймали на фото. Традиционно кузов оклеили пленкой, чтобы мы не могли увидеть детали. Но сделать важные выводы это нам не помешало.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар, а выше установлены отдельные ДХО. В бампере заметен широкий воздухозаборник. Задние фонари разглядеть в деталях не удалось. Вероятно, их соединят длинной полосой.

Модель Audi Q3 2025 года получит бензиновые и дизельные двигатели, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Появится в линейке и плагин-гибрид, батарею которого можно подзаряжать от внешней сети. Премьера модели следующего поколения состоится в 2024 году, но точная дата еще неизвестна.

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