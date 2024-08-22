Недорогой семейный автомобиль Skoda превратили в "скрытого" монстра. Фото

Знаменитая Skoda Superb – ближайший родственник VW Passat и один из недорогих представителей своего сегмента. Популярный семейный автомобиль в кузове универсал превратили в "скрытого" монстра – так называемого слипера.

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О необычной машине рассказывает Motor1. Слиперы – это мощные автомобили, которые выполнены на базе стандартных моделей и своим видом вообще не намекают на выдающиеся характеристики. Автомобиль так и назвали – Skoda Superb Sleeper Edition.

Универсал Skoda Superb Combi оснастили доработанным двигателем. Мощность бензинового агрегата объемом 2 л увеличили до 470 сил со стандартных 272 л.с. Крутящий момент составляет 660 Нм.

Теперь автомобиль обладает выдающимися характеристиками, которые очень далеки от тех, что предлагают даже самые мощные модели Skoda серийного формата. При этом внешне – это обыкновенный универсал Skoda Superb.

Подвеска и тормоза – другие важные изменения Skoda Superb Combi с мощным мотором. Машина останется в единственном экземпляре. Ее создали в британском подразделении бренда в сотрудничестве с тюнинг-ателье RE Performance.

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