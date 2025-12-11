Новый практичный бюджетник Renault показали в другом виде

Новый кроссовер Dacia Bigster 2025 года от Renault – самая практичная модель производителя бюджетных автомобилей. Эту машину показали в сети в другом виде.

Видео дня

Недорогой автомобиль уже отправился в продажу как по-настоящему долгожданная машина. Это самая крупная и самая дорогая модель Dacia. На канале TALKWHEELS показали кроссовер с другим дизайном.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но бюджетный кроссовер, который отправился в продажу, выглядит по-другому.

Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster 3 поколения, который использован как техническая основа. Все для того, чтобы предложить просторный практичный интерьер.

Этот недорогой автомобиль является дешевым соперником Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Новый Dacia Bigster стоит от 23 000 евро за базовый вариант.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый бюджетный кроссовер Kia.