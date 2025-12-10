Нового соперника Duster от Kia рассекретили официально. Фото

Новый Kia Seltos 2026 года дебютировал официально как соперник Dacia и Renault Duster. Бюджетник рассекретили на фото со всеми подробностями после премьеры.

Кроссовер Kia Seltos 2 поколения получил более геометричные грани, которые присущи новым моделям Kia. Это отличает новинку от предшественника. Таким образом дизайн стал намного современнее. О машине стало известно Motor1.

Модель Kia Seltos первого поколения регулярно получала обновления для поддержания актуальности. Но преемник уже готов заменить кроссовер на рынке в самом популярном сегменте.

Новый Seltos 2026 модельного года построили на платформе K3 от компактных кроссоверов Hyundai Kona и Kia Niro. В моторной линейке сохранили атмосферный двигатель объемом 2 л мощностью 150 л.с. и 1,6-литровый турбомотор на 190 сил.

В дальнейшем появится гибридное исполнение, но о нем информацию пока не раскрывают. Цена Kia Seltos – около 25 000 долларов.

