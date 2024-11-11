Стильный недорогой седан Suzuki показали на новых фото

Недорогой седан Suzuki Dzire в новом поколении получил стильный дизайн. Автомобиль построен на платформе и агрегатах пятидверного хэтчбека Suzuki Swift 2024 года. Производитель показал машину на новых фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, ранее эта модель называлась Suzuki Swift Dzire. Но в компании решили дистанцировать седан и хэтчбек, поэтому от приставки Swift давно отказались. Даже несмотря на те же технические решения. Хотя в дизане стало гораздо больше отличий.

Бюджетник Suzuki Dzire 2024 получил крупную решетку, объединенную с нижним воздухозаборником, изменилось оформление светотехники, появился аккуратный хромированный декор.

В салоне Dzire изменилось вообще все. Дизайн полностью соответствует новому Suzuki Swift. Прежний 1,2-литровый бензиновый двигатель на 82 л.с. оставили в линейке. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой механической КПП и роботизированной коробкой.

В первую очередь автомобиль создавался для рынка Индии, где компактный седан пользуется высоким спросом. Цена Suzuki Dzire 2024 года – от 13 000 долларов.

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