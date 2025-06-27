Новый огромный кроссовер Chevrolet оценили как Skoda Octavia. Фото

Новый кроссовер Chevrolet Captiva 2026 модельного года получился действительно огромным автомобилем в сравнении с предшественником. Практичную машину по цене Skoda Octavia показали на официальных фото после премьеры.

Видео дня

О новинке сообщает официальный сайт производителя. Кроссовер Chevrolet Captiva 3 поколения готовят к выходу на рынок. Автомобиль получил сильно переработанную внешность и теперь выглядит совсем по-другому. Кроссовер не похож на предшественника даже пропорциями.

Длина Chevrolet Captiva 2026 теперь составляет 4745 мм (колесная база 2800 мм), ширина – 1890 мм, а высота равна 1690 мм.

Салон Chevrolet Captiva на пять человек получил современное оснащение. На передней панели установили крупный сенсорный монитор информационно-развлекательной системы диагональю 15,6 дюймов. А перед водителем появился цифровой щиток приборов.

Моторная гамма Chevrolet Captiva третьего поколения представлена гибридом на базе 1,5-литрового бензинового двигателя или 200-сильным электромотором с запасом хода около 400 км. Ориентировочная цена Chevrolet Captiva 2026 – до 30 000 долларов за базовое исполнение.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный внедорожник Toyota.