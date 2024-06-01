Новый недорогой Volkswagen для большой семьи выехал на дорогу. Фото

Большой семейный кроссовер Volkswagen Atlas – недорогой автомобиль, который для многих покупателей является удобной и довольно популярной машиной. Модернизированную модель показали на фото на дороге.

Об этом стало известно Carscoops. Дизайн все еще держат в секрете, однако кроссовер попался в ходе дорожных испытаний. Как всегда в таких ситуациях, основные изменения скрыты от любопытных глаз с помощью пленки и наклеек.

На изображениях показали новый кроссовер VW Atlas 2 поколения до премьеры, которая ожидается в 2025 году. Автомобиль в этой модификации будут продавать как кроссовер в США с 7-местным салоном.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Volkswagen Atlas 2026 модельного года должен получить знакомую внешность в стиле других автомобилей бренда.

Ожидаются измененные бамперы, новая светотехника спереди и сзади, другие колесные диски и свежие цвета кузова. Цена VW Atlas сейчас – от 38 000 долларов. Если новое поколение кроссовера и подорожает, то незначительно.

OBOZ.UA уже рассказывал про более доступный и компактный кроссовер VW.