Новый недорогой внедорожник Toyota показали в самом крутом виде

Новая Toyota Hilux 2026 года готова отправиться в продажу как долгожданный недорогой внедорожник. Теперь этот автомобиль показали в сети в самом крутом и практичном виде.

SUV Toyota Fortuner нового поколения на базе пикапа Toyota Hilux показал художник Theottle. В целом машине достались черты оригинального автомобиля. Получилось аккуратно и вполне реалистично.

Практичный пикап Toyota наконец-то стал современнее и даже получил расширение модельной линейки. Недорогой японский автомобиль уже рассекретили в следующем поколении, хотя на самом деле это глубокая модернизация.

Кузов сохранили от прежнего пикапа, но изменился декор и оформление передней части. Заменили фары и бамперы. Появились новые цвета и колесные диски. Как и ранее, для разных исполнений модели в зависимости от модификации доступны свои пакеты оформления и внешности.

Моторы Toyota Hilux 2026 года:

бензин 2,7 л (163 л.с.);

дизель 2,8 л (204 л.с.);

электро, батарея 59 кВтч (196 л.с., запас хода 240 км).

К 2028 году ожидается появление пикапа с водородной силовой установкой. В зависимости от региона, цена Toyota Hilux 2026 будет стартовать с отметки менее 20 000 долларов.

