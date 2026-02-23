Новый бюджетник Ford Fiesta на базе Renault показали в сети

У бюджетника Ford Fiesta есть будущее, хотя производство модели пока остановлено. Следующий автомобиль показали в сети на базе Renault с эффектным современным дизайном.

Видео дня

Модель Ford Fiesta действительно планируют вернуть на рынок – производитель разрабатывает преемника, как стало известно Carscoops. Там подготовили свой вариант дизайна Ford Fiesta EV – автомобиль могут построить на агрегатах электромобилей Renault 4 и 5.

В компании уже отмечали, что в модельной линейке электрокаров Ford есть место для автомобиля начального уровня, который не относится к сегменту кроссоверов и внедорожников. То есть компактный хэтчбек производитель действительно рассматривает.

Компактную модель Ford Fiesta производили беспрерывно почти 50 лет. За это время автомобиль разошелся тиражом более 22 миллионов экземпляров.

Ожидается, что к 2028 году дебютируют как минимум два компактных электрокара Ford на платформах Renault.

Напомним, OBOZ.UA уже сообщал про новый внедорожник Mercedes, который готовят к дебюту как долгожданный автомобиль.